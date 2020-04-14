Путин: необходимо принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Страны ЕАЭС смогут привлечь средства Евразийского фона стабилизации и развития и Евразийского банка развития для борьбы с распространением коронавируса.

Справиться с коронавирусом можно только совместными усилиями международного сообщества. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время заседания высшего Евразийского экономического совета, посвященного борьбе с эпидемией коронавируса. Встреча прошла в режиме видеоконференции. Глава России подчеркнул, что в современных реалиях необходимы экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом, и хотя многие страны принимают "чрезвычайные" меры для того, чтобы остановить распространение инфекции, этого недостаточно и нужны совместные усилия всего мира.

Также, президент Путин отметил, что в том случае, если такая необходимость возникнет, страны ЕАЭС могут воспользоваться ресурсами Евразийского фона стабилизации и развития и Евразийского банка развития для борьбы с COVID-19, пишет РИА Новости.