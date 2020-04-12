В 2020 году День космонавтики пройдет дистанционно

Торжественный концерт в Кремле решили перенести на другую дату: предварительно он состоится осенью.

В 2020 году из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции по России и всему миру День космонавтики отметят дистанционно, то есть праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Торжественный концерт в Кремле решили перенести на другую дату: предварительно он состоится осенью. Об этом изданию РИА Новости сообщила пресс-служба государственной корпорации "Роскосмос".

Также лидер РФ Владимир Путин традиционно 10 апреля поздравил экипаж МКС с Днем космонавтики. В ходе прямой связи с астронавтами глава государства поздравил всех работников и ветеранов российской ракетно-космической отрасли с наступающим праздником.

Напомним, что 12 апреля День космонавтики отмечается в честь первого полета человека в космос. В 1961 году в этот день Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" впервые в мире в течение 108 минут выполнил один оборот вокруг планеты Земля.

С 1962 года президиум Верховного совета СССР объявил 12 апреля праздничным днем. А в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН объявила его Международным днем полета человека в космос.