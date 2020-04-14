РБК: Мишустин ввел мораторий на запрет торговать масками

Мишустин отменил свое распоряжение на запрет торговать масками, респираторами, СИЗ и некоторыми другими медицинскими товарами.

Всего через неделю после подписания постановления на ограничение торговли медицинскими товарами, премьер-министр России Михаил Мишустин заморозил свое распоряжение. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников, документ уже подписан, но еще не опубликован.

Ранее, правительство ввело запрет на торговлю медицинскими масками, респираторами, средствами индивидуальной защиты, марлей и т.д. Начиная с 6 апреля единственным поставщиком медицинских товаров определенной категории была назначена корпорация «Росхимзащита».