Малый и средний бизнес получит налоговую отсрочку на год

У компаний, пострадавших от коронавирусного режима, будет возможность погасить налоги и страховые взносы за ближайшие шесть месяцев в последующем в рассрочку.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, через полгода отсрочки платежей компаниям не нужно будет закрывать долги по налогам в течение дня. У них будет возможность рассрочки по их погашению в равных долях, срок – в течение года.

Напомним, что ранее предприятиям малого и среднего бизнеса была предоставлена возможность по отсрочке уплаты всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов сроком на шесть месяцев. Однако представители бизнеса заявили, что выступают против такой поддержки, объяснив, что до конца кризиса они не доживут. Ситуацию, как они пояснили, могла бы исправить полная отмена налогов на данный период.

Анализируя ситуацию, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что российская экономика может окатиться до уровня середины 90-х годов. При этом, компании не смогут вернуться к работе, если самоизоляция затянется больше чем на два месяца, а правительство не будет предпринимать кардинальных мер по поддержке МСП.