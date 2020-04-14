В России может подорожать сотовая связь

Рост тарифов на сотовую связь может составить до 20%.

Согласно данным опроса компаний телекоммуникационного сектора, рост тарифов на связь в текущем году может составить 20%. Так думают 24% опрошенных. Тем не менее некоторые респонденты, а их 38% уверены, что тарифы поднимутся максимум на 10-15%. При этом о повышении цен завили 84% принимавших участие в опросе, а 13% участников считают, что в этом году тарифы на сотовую связь останутся на прежнем уровне, сообщает Коммерсант. В опросе не участвовали федеральные операторы сотовой связи.