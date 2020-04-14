Правительство поддержит мусорные компании на несколько миллиардов рублей

Таким образом планируется обеспечить бесперебойную работу на время пандемии COVID-19.

Российское правительство планирует выделить региональным операторам несколько миллиардов рублей для обеспечения бесперебойной работы мусорных компаний на период коронавирусной пандемии. Соответствующая информация опубликована на сайте Минприроды, со ссылкой на правительственное постановление.

Финансирование региональным операторам будет поступать в течение трех месяцев в размере двадцати процентов от расчетной необходимой валовой выручки региональных операторов. Общая сумма поддержки составит 8,977 миллиарда рублей.

Как отмечается, из федерального центра будет предоставлена субсидия субъектам РФ, а они со своей стороны – операторам, которые действуют в регионе. Отмечается, что доля населения, в отношении которого будет предоставляться данная комуслуга, должна составлять минимум 90%.

В сообщении министерства подчеркивается, что благодаря бесперебойной работе по вывозу мусора будут сокращены риски распространения инфекции на время пандемии.