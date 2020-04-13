Потери ивент индустрии в России могут составить порядка 110 млрд рублей

Согласно исследованию ВНИЦ R&C, ивент индустрия России может потерять около 110 млрд рублей и 50% рабочих мест.

Одной из первых отраслей в России, почувствовавших на себе влияние коронавируса, стала ивент индустрия, ведь из-за мер по предотвращению распространения коронавируса в России, в стране отменены все публичные мероприятия. Выставочный научно-исследовательский центр (ВНИЦ) R&C совместно с Российским союзом выставок и ярмарок, Национальным конгресс-бюро и Союзом выставочных застройщиков, а также при поддержке Фонда Росконгресс провел исследование, как повлияет коронавирус на развитие ивент индустрии.

Так, согласно полученным данным, в том случае, если режим самоизоляции в стране будет отменен 30 апреля, то отрасль ждет небольшой рост, но прогнозируется довольно низкая активность, которая не позволит быстро выйти на показатели начала года. В случае продления запрета на проведение мероприятий на более длительное время, отрасль может потерять более 110 млрд рублей, при этом будут уволены порядка 50% сотрудников компаний, занятых в ивент индустрии.