Названы места, где проще всего заразиться коронавирусом

Самыми "опасными" местами для заражения коронавирусом являются аптеки, магазины и заправочные станции.

Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, где проще всего можно заразиться коронавирусом. По его словам, самым "опасным" местом, с точки зрения возможности подхватить вирус, являются аптеки, за ними следуют магазины и заправочные станции. Также, встретиться с коронавирусом можно во время выгула питомца и выноса мусора, особенно, если для этого приходится выходить на улицу, пишет АиФ. Врач еще раз напомнил о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы, чаще мыть лицо и руки мылом, соблюдать положенную дистанцию, стараться не касаться дверных ручек и ручек тележек в магазине, а находясь на улице чаще обрабатывать руки антисептическими средствами.