Врач отметил парадоксальную ситуацию с коронавирусом в России

В России снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально повышению числа инфицированных коронавирусом и жертв вируса.

Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России. Особенно это можно увидеть на примере столицы. По его словам парадокс существует между соотношением изменения индекса самоизоляции и распространения коронавируса, то есть увеличением количества инфицированных. Ранее, когда количество зараженных COVID-19 было небольшим и граждане соблюдали режим, индекс самоизоляции в Москве колебался от 4 до 4,2-4,3. С ростом количества инфицированных, прослеживается четкая тенденция к снижению индекса самоизоляции, пишет РИА Новости.