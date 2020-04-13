Какие профессии будут востребованы после COVID-19

Программисты, менеджеры в соцсетях, а также слесари и сантехники станут наиболее нужными работниками после эпидемии коронавируса.

Директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут назвал профессии, которые будут наиболее востребованы после того, как в России закончится эпидемия коронавируса. По его мнению, более всего будут нужны менеджеры по продвижению в социальных сетях и программисты. Также, спросом будут пользоваться представители тех профессий, которые "работают руками", такие, как, например, сантехники и слесари. Причем специалисты со среднем специальным образованием будут наиболее востребованы, пишет Российская газета.