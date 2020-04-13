В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции

13.04.2020 23:59 Комментарии

В столице за минувшие выходные было составлено около пяти тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с COVID-19.

Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. Он также добавил, что соответствующая оперативная информация была представлена МВД. Данчиков сообщил о том, что нарушители режима самоизоляции гуляли, жарили шашлыки и вели себя не подобающим образом. За последние сутки в РФ зафиксировано еще 2558 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся увеличилось до 18 328 человек.