Глава ВОЗ: ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно
13.04.2020 23:26
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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о том, что отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, необходимо постепенно.
«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», - заявил Гебрейесус.
По словам генерального директора ВОЗ, такая необходимость вызвана тем, что коронавирусная инфекция распространяется довольно быстро, а пандемия отступает медленно, передает russian.rt.
«Это не может произойти одномоментно», - заключил он.
- Прежде заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» в Шанхае (КНР) Чжан Вэньхун сообщил о том, что осенью этого года может начаться новая волна заражений COVID-19 в том случае, если за лето все страны не смогут целиком справиться с пандемией.
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