Глава ВОЗ: ограничения в связи с пандемией следует отменять постепенно

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о том, что отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, необходимо постепенно.

«Меры контроля следует отменять очень медленно, сохраняя контроль», - заявил Гебрейесус.

По словам генерального директора ВОЗ, такая необходимость вызвана тем, что коронавирусная инфекция распространяется довольно быстро, а пандемия отступает медленно, передает russian.rt.

«Это не может произойти одномоментно», - заключил он.