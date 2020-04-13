Bloomberg: сделка ОПЕК+ стала "болезненной уступкой" Кремля

Из-за пандемии COVID-19 переговоры для России прошли в очень неблагоприятных условиях.

Агентство Bloomberg назвало сделку ОПЕК+ "болезненной уступкой" со стороны России. Об этом сообщил агентству один из высокопоставленных чиновников близких к Кремлю. По словам источника, правительство России не смогло грамотно просчитать отрицательные последствия влияния коронавируса на мировую экономику, поэтому, на сделку ОПЕК+ Россия вышла при крайне неблагоприятных условиях. Тем не менее, заключение сделки источник агентства назвал важным решением, которое окажет положительное влияние на мировой рынок нефти и поможет преодолеть кризис, пишет РБК.