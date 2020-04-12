Песков отреагировал на новую сделку ОПЕК+

Дмитрий Песков отметил, что в новом соглашении заинтересована не только РФ, но и США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что без нового соглашения стран-участниц ОПЕК+ мировую экономику мог ожидать ценовой хаос на энергоносители. Также он отметил, что в данной сделке заинтересована не только Российская Федерация, но и Соединенные Штаты Америки, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что участники ОПЕК+ договорились о новом соглашении, которое будет действовать до мая 2022 года. Согласно сделке, в первые два месяца сокращение нефтедобычи составит 10 млн баррелей в сутки, далее - 8 млн баррелей в сутки, а в 2021 году - 6 млн баррелей в сутки. Уточняется, что в соглашении участвую 23 государства.