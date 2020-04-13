Подключение пациентов с COVID-19 к ИВЛ дает плохой прогноз

Рентгенолог рассказала о наиболее эффективном методе диагностики коронавируса, особенностях пневмонии, вызванной COVID-19, лечении кислородом и подключении пациентов к аппарату ИВЛ.

Белорусский рентгенолог Анна Томсон, которая в настоящее время проходит резидентуру по рентгенологии в США и работает в больнице, принимающей пациентов с коронавирусом, рассказала, каким способом лучше выявить заболевание. По ее словам, тесты на определение коронавируса часто дают ложноотрицательный результат. Примерно, в 40% случаев у людей, которые инфицированы коронавирусом тест не определяет наличие заболевания. Поэтому, наиболее эффективно определять наличие вируса с помощью компьютерной томографии (КТ).

Анна Томсон подчеркнула, что наиболее часто у больных коронавирусом обнаруживается двусторонняя пневмония, затрагивающая нижние доли легких, а особенно, задние сегменты. Поэтому такая пневмония отлично просматривается с помощью КТ. Причем уже начиная с третьего дня заражения у порядка 50% инфицированных можно обнаружить изменения в легких, даже если заболевание протекает бессимптомно. Также, определить наличие вирусной пневмонии можно и с помощь рентгенограммы, сообщила эксперт во время интервью TUT.by.

Отвечая на вопрос о наиболее эффективном лечении, применяемом в США для помощи пациентам с коронавирусом, Анна назвала кислородную терапию, то есть то, как быстро человек сможет получить кислород и переворачивают ли такого пациента на живот. Дальнейшее зависит от иммунной системы человека. Что же касается подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, то в США, по ее словам, стараются прибегать к этой процедуре только в крайнем случае и только после того, как были использованы все другие методы помощи.