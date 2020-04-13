Китай предупреждает о второй волне коронавируса

Согласно прогнозам китайских специалистов, в ноябре текущего года мир ожидает вторая волна коронавируса.

Глава группы экспертов по лечению пневмонии в Шанхае Чжан Вэньхун сообщил, что согласно проведенным исследованиям, ожидается начало второй волны заболеваемости коронавирусом. По его словам, второй приход COVID-19 прогнозируется на ноябрь текущего года. При этом китайские специалисты отмечают, что зимой вирус будет распространяться еще быстрее, так как он приспособлен к низким температурам, пишет РБК.