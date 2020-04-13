На Ураине сообщили о риске возгорания радиоактивных отходов в Чернобыле

Пожар может достигнуть Чернобыльской АЭС.

Лесной пожар в зоне Чернобыля подошел в плотную к хранилищам "Подлесный", в которых хранятся высокоактивные радиационные отходы. При этом возгорание, которое не удается локализовать, движется в направлении Чернобыльской АЭС. Такие сведения появились на личной странице в Facebook члена общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослава Емельяненко. Также, он сообщил, что существует серьезный риск возгорания на АЭС, так как ветер движется в ее сторону. По информации, который Емельяненко располагает, возгорание произошло в результате поджога, пишет РИА Новости.