NI назвал российский комплекс, которого боится НАТО

Комплексы "Искандер", размещенные в Калининградской области, угрожают безопасности Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, востоку Германии и югу Швеции.

Российские ракетные комплексы "Искандер" представляют серьезную угрозу странам НАТО, так как их местоположение позволяет поразить любые цели, расположенные на территории Европы. Об этом пишет американское издание National Interest. В статье также сказано, что в зоне поражения комплексов находится значительная часть Балтийского моря, а значит Россия может поразить важные стратегические цели Североатлантического альянса.

В публикации отмечается, что "Искандер" создает проблему НАТО. Поясняется, что такие ракеты могут попадать в точку, которая находится в 2-5 метрах от заданной координаты. Их дальность составляет около 500 километров, они могут нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов.

Кроме того в статье сказано, что комплексы, размещенные в Калининградской области, угрожают безопасности Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, востоку Германии и югу Швеции, информирует РИА Новости.