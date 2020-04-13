Путин: ситуация с коронавирусом в России не улучшается

Для более эффективной борьбы с коронавирусом нужен профессиональный прогноз ситуации.

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В ходе заседания, президент заявил, что ситуация с коронавирусом в стране не улучшается, все больше людей заболевают, и заболевают тяжело. При этом глава России считает, что властям, в настоящее время, удается работать на опережение болезни. Однако, для более эффективной борьбы с распространением инфекции, необходимо иметь точный, профессиональный прогноз ситуации и, не только долгосрочный, но и на ближайшие 5-7 дней. По итогам совещания президент поручил правительству составлять подобных прогноз и предоставлять ему на ежедневной основе, пишет РБК.