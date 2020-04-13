Кудрин: безработица в России может увеличиться более чем в 3 раза

Количество безработных может увеличиться до 8 млн человек.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России может увеличиться безработица. По его словам, увеличение может произойти более чем в 3 раза. Согласно прогнозу ведомства, общее количество безработных россиян может увеличиться с 2,5 млн до 8 млн человек, при этом рост может случиться уже до конца текущего года. Тем не менее, Кудрин предупреждает, что рост безработицы не будет продолжительным, и когда произойдет "перезапуск" после кризиса, а спрос будет показывать тенденции к возрастанию, количество безработных снизится, пишет РБК.