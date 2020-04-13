Что ждет россиян после отмены самоизоляции

Если будет снятие режима самоизоляции после 30 апреля, то оно будет не резким и не полным.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал НСН почему было принято решение продлить режим самоизоляции на два 14-дневных периода и что ждет россиян после 30 апреля. Так, по его словам, так как инкубационный период Covid-19 составляет 14 дней, то после окончания двух 14-дневных циклов можно будет оценить действие принятых правительством мер. При этом он отметил, что решение о прекращении режима самоизоляции будет политическим и учтет политическую, экономическую и медико-биологическую ситуацию, сложившуюся в стране.

Также, Альштейн отметил, что, скорее всего, если власти примут решение снять режим ограничения после 30 апреля, то снятие ограничительных мер будет не резким, в обычный режим жизни и работы страна будет возвращаться постепенно.