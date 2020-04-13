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Астрономы обнаружили новые плазменные нити в атмосфере Солнца

13.04.2020 09:36
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Астрономы обнаружили новые плазменные нити в атмосфере Солнца

Британские астрономы еще ближе познакомились с чрезвычайно горячим внешним слоем Солнца, обнаружив ранее невиданные структуры, скрытые в областях, которые когда-то видели только пустыми или темными.

Новые изображения в высоком разрешении обнаружили никогда ранее не видимые магнитные нити шириной до 500 километров. Открытие показывает новую информацию о напряженной атмосфере нашей домашней звезды.

Первоначальные данные были получены с помощью Coronal Imager высокого разрешения (Hi-C) в 2018 году. Как следует из названия, этот телескоп предназначен для получения изображений высокого разрешения короны Солнца; Hi-C может обнаружить объекты на Солнце размером всего 70 километров, или 0,01 процента от общего размера звезды.

«До сих пор астрономы эффективно рассматривали нашу ближайшую звезду в "стандартном разрешении", тогда как исключительное качество данных, предоставляемых телескопом Hi-C, позволяет нам впервые наблюдать участок Солнца в "сверхвысоком разрешении"», - говорит физик по солнечной энергии Роберт Уолш из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) в Великобритании. «Если вы смотрите футбольный матч по телевизору в стандартном разрешении, футбольное поле выглядит зеленым и равномерным. Посмотрите ту же игру в ультра-HD, и отдельные травинки могут выскочить на вас - и это то, что мы можем увидеть с помощью изображений Hi-C».

Этот вид ультра-HD означает, что ранее невидимые части Солнца теперь стали ясными, и это, в свою очередь, может рассказать нам больше о таинственной магнитной атмосфере Солнца.

Магнитное поле и плазменные канаты (или корональные петли), которые составляют внешний слой Солнца, являются важной частью механизма, который производит солнечные бури - деятельность, которая в конечном итоге может повлиять на нас здесь, на Земле. Как только мы узнаем больше о том, как они создаются, мы можем лучше планировать их.

Нам еще многое неизвестно о структурах во внешних слоях Солнца, и есть много странных событий в непосредственной близости от звезды, но недавние достижения в науке и более мощные телескопы начинают приоткрывать некоторые слои тайны. Конечно, потребуются дополнительные исследования, чтобы понять недавно обнаруженные плазменные нити и их функции, но тот факт, что мы можем их вообще увидеть, является огромным шагом вперед, утверждают ученые.

Следующая миссия Hi-C должна рассказать нам еще больше о том, как работает солнечная корона, тем более что подробные данные могут быть объединены с изображениями из других телескопов для создания все более четкого портрета Солнца, пишет ScienceAlert.

«Это удивительное открытие, которое могло бы лучше раскрыть наше понимание потока энергии через слои Солнца и в конечном итоге до самой Земли», - говорит физик по солнечной энергии Том Уильямс из Университета Центрального Ланкашира. «Это так важно, если мы хотим смоделировать и предсказать поведение нашей животворящей звезды».

Исследование было опубликовано в Astrophysical Journal .

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