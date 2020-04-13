Эксперт ВШЭ: в России изменилась динамика распространения коронавируса

Развитие ситуации с коронавирусом в России идет по более худшему сценарию, чем раньше.

Ситуация с коронавирусом в России начала развиваться по более худшему сценарию. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, выступая в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". По ее словам, если раньше ситуация с распространением COVID-19 шла по более оптимистичному сценарию, то сейчас, ситуация изменилась в худшую сторону. Свои словам эксперт подтверждает следующими данными: рост количества инфицированных COVID-19 с 1 тыс. до 10 тыс. человек в США произошел в течение 6 дней, в Германии, Италии и Испании понадобилось 8 дней, в Австрии — 15 дней, а в России их количество увеличилось за 12 дней, пишет РИА Новости.

"Но страшно то, что от десятитысячного до стотысячного прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней", — добавляет Попович.

При этом Попович отмечает, что хотя власти оперативно сработали и приняли необходимые меры по борьбе с коронавирусом, многие молодые люди игнорируют соблюдение необходимых правил, сводя на нет все усилия, предпринимаемые для остановки распространения инфекции. Она напомнила, что хотя многие молодые люди считают, что они не входят в группу риска по заражению коронавирусом, но, согласно статистике, они также подвержены инфекции, а последствия перенесенного заболевания и для молодых людей могут быть весьма серьезными.