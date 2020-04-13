Представитель ВОЗ рассказала о правилах ношения маски

Маска бесполезна, если человек не соблюдает дистанцию и не моет руки.

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» рассказала, как правильно носить маску и может ли она защитить от коронавируса. По ее словам, маска является бесполезной, если человек не соблюдает другие правила защиты: не соблюдает положенную дистанцию при общении с другими людьми и не моет руки. Во Всемирной организации здравоохранения советуют носить маску при нахождении среди большого количества людей и не более двух часов, при этом не полагаясь на ее защиту, так как соблюдение дистанции в 1,5 - 2 метра от других людей защищает более надежно, чем медицинская маска, пишет Коммерсант.