Сбербанк: появились новые схемы мошенничества, связанные с коронавирусом

13.04.2020 10:28 Комментарии

Используя неблагоприятную обстановку с коронавирусом, мошенники вынуждают людей переводить им деньги или получают доступ к личным данным собеседников.

Мошенники разработали несколько новых схем похищения денежных средств россиян, которые связаны с коронавирусом. Об этом предупредили в Сбербанке. Так, по данным сотрудников банка, злоумышленники обзванивают россиян и сообщают о том, что собирают данные для выплаты материальной помощи в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, обманом получая доступ к личным данным людей.

в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, обманом получая доступ к личным данным людей. Согласно другой схеме, мошенники сообщают о якобы произошедшем контакте с зараженным коронавирусом и предупреждая, что к человеку выехали специалисты, которые проведут анализ, стоимостью 5 тыс. рублей.

и предупреждая, что к человеку выехали специалисты, которые проведут анализ, стоимостью 5 тыс. рублей. Также, злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиники, сообщают о серьезных проблемах со здоровьем человека, вынуждая купить дорогостоящие лекарственные препараты, пишет РИА Новости.