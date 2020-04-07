ЦБ: в России появилась новая схема мошенничества с банковскими картами

Мошенники используют в своих целях коронавирус.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Так, злоумышленники используют для своих целей коронавирус. Они обзванивают людей предлагая отсрочки по кредитам, волонтерство, проведение тестирования на наличие инфекции и т.д.. вынуждая собеседников либо сообщить им данные банковских карт, либо перевести средства на их счета.

Также участились случаи рассылки писем с вредоносными ссылками якобы от Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других ведомств.

В Банке России обращают самое пристальное внимание граждан на необходимость быть бдительными, а всю информацию, в том числе и по коронавирусу, можно получить на официальных сайтах ведомств, пишет Российская газета.