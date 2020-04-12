Гиднора африканская – одно из самых странных на вид растений
Растительный мир поражает своим разнообразием. Одни представители флоры радуют яркими цветками, ажурными листьями, внешний вид других ничего, кроме отвращения, не вызывает.
Африканская гиднора приспособилась к условиям пустынного климата и растет как гриб под землей, присосавшись к корням дерева или кустарника, отбирая у них питательные вещества.
Увидеть необычное создание можно редко, поскольку растение появляется на поверхности после обильных дождей, которых в пустыне нужно ждать не один год.
Гиднора сначала выпускает толстые наружные лепестки, гнилостный запах которых притягивает насекомых-опылителей. Растение «поедает» их и расцветает. Бурая оболочка трескается, раскрываются ярко-оранжевые внутренние лепестки с краями, украшенными щетинками.
Hydnora africana
Поверхность распустившегося цветка достигает 10-15 см в высоту.
Растение, которое встречается на юге Африки и Мадагаскаре, действительно похоже на гриб, однако распустившийся цветок больше напоминает открытую пасть змеи.
Hydnora africana
Когда лепестки вянут, насекомые откладывают в разлагающейся мякоти личинки. Новое поколение растет и питается гнилыми остатками.
- Семечки, созревающие в плодах, разносятся насекомыми, ветром и пускают ростки во влажной почве, подземные стебли уходят глубоко, быстро разрастаются и обеспечивают гиднору питательными веществами, которые отбирают у корней других представителей флоры.
- Кстати, плодами растения-паразита лакомятся обезьяны, лисицы, шакалы. Жители Сомали и Мадагаскара с удовольствием употребляют в пищу сочные лепестки и семена гидноры, растение также используется для приготовления снадобий, которыми лечат болезни сердца.
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