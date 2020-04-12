Названы причины роста числа зараженных коронавирусом в столице

Рост числа заразившихся коронавирусом в столице стал результатом «расслабленного поведения» граждан за последние 10 дней. Такое мнение в программе «Воскресный вечер» на «России-1» выразила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Вуйнович заметила, что число больных увеличивается и это является результатом того, что происходило последние 10 дней, передает russian.rt.

«К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: «Это меня не касается», - сообщила Вуйнович.

На текущий момент, согласно информации представленной на портале стопкоронавирус.рф, в РФ зафиксировано 15 770 случаев заболевания коронавирусом, 130 человек умерло, 1291 человек выздоровел.

В столице зарегистрировано более 10 тыс. случаев COVID-19.