Путин провел переговоры с Трампом и королем Саудовской Аравии

Во время телефонных переговоров лидеры обсудили состоявшуюся сделку ОПЕК+.

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. В ходе трехсторонних переговоров лидеры обсудили состоявшуюся сделку ОПЕК+, отметив, что соглашение о сокращении добычи нефти окажет положительное влияние на мировую экономику.

Также, главы государств обсудили важнейшие вопросы стратегической безопасности и приняли решение о продолжении контактов, пишет РИА Новости.