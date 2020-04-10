Состоялся телефонный разговор Путина с Трампом

Переговоры прошли по инициативе американской стороны.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщил представитель Кремля. Согласно полученным данным, переговоры прошил по инициативе США. Лидеры обсудили прошедшую встречу стран-членов ОПЕК+ и достигнутые в ходе переговоров договоренности, а также ситуацию на мировом рынке нефти. По итогам переговоров президенты приняли решение продолжать консультации между странами по нефти.

Также, в ходе разговора лидеры обсудили пандемию коронавируса и те меры, которые принимает мировое сообщество по борьбе с инфекцией, а также затронули ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений России и США, включая и сотрудничество в космической сфере, пишет РИА Новости.