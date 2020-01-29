Подводные сады под угрозой исчезновения

Многие люди называют коралловые рифы морским тропическим лесом или подводными садами, так как они необычайно красивы и к тому же образуют бесценную и столь разнообразную экосистему.

На формирование рифов уходит не один год. Но при этом кораллы очень легко погубить.

Коралловые рифы – это органогенные известковые геологические образования, которые формируются за счет функционирования колониальных коралловых полипов и некоторых разновидностей водорослей, умеющих извлекать из морской воды известь.

Невероятно красивые и наиболее «густонаселенные» биологические системы Планеты расположены в морских водах Юго-Восточной Азии (это 45% от общей площади). Целых 18% рифов украшают Тихий океан и 17% - Индийский океан. В Атлантике находится примерно 14% кораллов и 6% в Красном море.

В начале 80-х годов совокупная площадь кораллов была равна 600 000 км². Но к 2000 году количество рифов уменьшилось до 250 000 км². При существующей тенденции «морские леса» могут исчезнуть с лица Земли к 2030 году по ряду причин:

Землетрясения.

Судоходство.

Отлов рыбы.

Закисление океана.

Загрязнения вод бытовыми отходами.

Резкие перепады температуры воды. Как похолодание, так и потепление влияет на симбиотические водоросли и приводит к их выселению. А эти организмы крайне важны для функционирования кораллов и придания им яркого цвета. Если водоросли пропадают, происходит обесцвечивание рифов и их гибель.

Разлив нефти.

Некоторые виды водорослей губительны для кораллов. Они выделяют химические вещества, способствующие обесцвечиванию рифов.

Загрязнение океана микропластиком.

Использование туристами солнцезащитных кремов, которые содержат токсическое вещество оксибензон, вызывающий обесцвечивание кораллов.

Морская звезда – главный хищник, угрожающий коралловым рифам. Беспозвоночные способны контролировать разрастание быстрорастущих экосистем. Но если популяция морских звезд возрастает, то это грозит кораллам полным уничтожением.

Если человечество не предпримет срочных мер по решению экологических проблем, то будущие поколения смогут любоваться только фотографиями коралловых рифов.