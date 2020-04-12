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Русский космос Коронавирус

Голикова рассказала, когда будет виден эффект от самоизоляции

12.04.2020 17:37
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Голикова рассказала, когда будет виден эффект от самоизоляции

Татьяна Голикова заявила, что на сегодняшний день панацеи от новой коронавирусной инфекции нет.

  • Заместитель председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказала, что в середине следующей недели станет ясно, будет ли количество инфицированных коронавирусом расти или же страна уже прошла пик эпидемии. По ее словам, после этого можно увидеть, есть ли эффект от режима самоизоляции при условии, что все граждане России соблюдают введенные ограничительные меры.
  • Также она заявила, что сейчас лучше не делать никаких выводов относительно возможного продления карантина после 30 апреля. Голикова отметила, что от всех жителей зависит, как быстро страна выйдет из режима самоизоляции в связи с угрозой быстрого распространения инфекции COVID-19. Она пояснила, если граждане ответственно подойдут к принятым мерам, соблюдая все рекомендации, Россия довольно быстро и благополучно выйдет из этой ситуации.
  • Голикова добавила, что на сегодняшний день панацеи от новой коронавирусной инфекции нет.

"Все страны находятся в поиске лекарств, нащупаны какие-то подходы, но панацеи нет", - цитирует РИА Новости слова зампредседателя правительства РФ по вопросам социальной политики.

  • Напомним, что по последним данным в стране зарегистрировали 15770 больных COVID-19, 1291 пациент вылечился, 130 человек скончались от осложнений.
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