Новак: СП-2 будет реализован

Александр Новак отметил, что сейчас в проект "Северный поток - 2" осталось вложить примерно 5% денег от общей стоимости строительства трубопровода.

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" сообщил, что российский проект "Северный поток - 2" обязательно будет достроен. Он пояснил, что реализацией газопровода занимается несколько мировых компаний, которые инвестировали в него огромные средства. Также Новак отметил, что сейчас в трубопровод "Северный поток - 2" осталось вложить примерно 5% денег от общей стоимости строительства газопровода, поэтому он однозначно будет достроен, пишет РИА Новости.