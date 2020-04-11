Новак прокомменитровал сделку ОПЕК+

Параметры сделка ОПЕК+ могут быть скорректированы в зависимости от развития ситуации на мировом рынке нефтепродуктов.

Глава Минэнерго прокомментировал сделку, заключенную странами-членами ОПЕК+, об уменьшении добычи нефти. Министр назвал сделку состоявшейся и подтвердил принятые на совещании договоренности, согласно которым мировая добыча нефти будет уменьшена на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне текущего года, с июля и до конца 2020 года страны уменьшат общий объем добычи на 8 млн баррелей в сутки, а с начала 2021 года по май 2022 года общее сокращение добычи составит 6 млн баррелей в сутки. Что же касается Мексики, которая отказалась от своей квоты в общем сокращении добычи нефти в размере 0,4 млн баррелей в сутки, то позже, страна заявила о своем намерении сократить 0,1 млн баррелей в сутки, а часть мексиканской квоты в 0,25 млн баррелей в сутки взяли на себя США, пишет РБК. При этом Новак подчеркнул, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на мировом рынке нефтепродуктов, параметры следки могут быть скорректированы.