В России появилось приложение для получения цифровых пропусков

Ходить пешком пока можно без пропусков, однако москвичи обязаны строго соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения и правила.

В сервисах App Store и Google Play появилось приложение для выдачи цифровых пропусков от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Уточняется, что вход в приложение осуществляется через портал госуслуг, в нем россиянин сможет оформить электронный пропуск в виде уникального QR-кода для передвижения по городу на любом транспортном средстве во время режима самоизоляции. В случае необходимости его можно предъявить сотрудникам правоохранительных органов в электронном или бумажном виде.

Также граждане России, прибывшие из-за рубежа, в этом приложении смогут заполнить анкету, которая позволяет ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля на границе, пишет "Ведомости".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 апреля для передвижения по городу на любом виде транспортного средства москвичам понадобятся электронные пропуска. По его словам, их можно будет оформить на сайте Mos.ru, по телефону или через SMS. Ходить пешком пока можно без пропусков, однако жители столицы обязаны строго соблюдать введенные ограничения и правила в связи с распространением коронавирусной инфекции.