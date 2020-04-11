Обнаружены новые симптомы коронавирусной инфекции

У больных коронавирусом наблюдались новые симптомы: помутнение сознания, невнятная речь, нарушение мозгового кровообращения, проблемы с координацией и слабость мышц.

Ученые выявили, что у некоторых китайцев, заразившихся новой вирусной пневмонией, наблюдались неврологические симптомы, такие как помутнение сознания, невнятная речь, нарушение мозгового кровообращения, проблемы с координацией и слабость мышц. По словам специалистов, такие симптомы обнаружились у 36% инфицированных в целом и у 46% заразившихся, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Помимо этого госпитализированные жаловались на типичные симптомы коронавирусной инфекции: сухой кашель, повышенную температуру, слабость и головную боль, пишет РИА Новости.

Согласно данным на 11 апреля, в России количество заболевших COVID-19 достигло 13584 человек, выздоровели 1045 человек, скончалось 106 человек.