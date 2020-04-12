На юге России ожидается аномальное похолодание
В скором времени в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях температура установится ниже нормы на 2-4 градуса.
На юге страны ожидается аномальное похолодание, рассказал директор "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд. Метеоролог уточнил, что речь идет о таких регионах, как Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. В скором времени в этих субъектах РФ температура воздуха установится ниже климатической нормы на 2-4 градуса.
"Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на 2-4 градуса в ближайшие дни", - цитирует агентство ТАСС слова метеоролога.
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