Роскосмос ответил на планы Трампа по "захвату" Луны
Дональд Трамп подписал указ о праве США на разработку ресурсов на Луне и других планетах.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утверждается право США на разработку ресурсов Луны и других планет. При этом, в указе отвергаются как Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года, так и решение о всеобщем достоянии космоса.
Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев ответил США. Захватнические платы США в отношении других планет не будут способствовать плодотворному партнерскому сотрудничеству в космосе. Он напомнил Штатам о том, что бывает, когда одна из стран пытается захватить территории других государств.
"Все помнят, что из этого вышло", - цитирует Савельева ТАСС.
Написать комментарий
Нужно, опередить США! Послать на луну Терешкову в Рогозинской ракете!
А по сопатке...............
У США внедрены, уже как 15 лет, технологии управления силой гравитации. Это позволяет им давно и скрытно летать по Космосу. Поэтому могут добывать на Луне полезные ископаемые, и уже их добывают. И огораживать себе лучшие территории. Наши "старательные госчинуши" неспособны внедрять прорывные технологии как у США. Которые тоже есть в России. И могут только от бессилия «злобно тявкать на врага». А "квантовый двигатель" они не внедрят ещё лет 30. А там или "ишак сдохнет или падишах помрёт"!