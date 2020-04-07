Роскосмос ответил на планы Трампа по "захвату" Луны

Дональд Трамп подписал указ о праве США на разработку ресурсов на Луне и других планетах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утверждается право США на разработку ресурсов Луны и других планет. При этом, в указе отвергаются как Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года, так и решение о всеобщем достоянии космоса.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев ответил США. Захватнические платы США в отношении других планет не будут способствовать плодотворному партнерскому сотрудничеству в космосе. Он напомнил Штатам о том, что бывает, когда одна из стран пытается захватить территории других государств.

"Все помнят, что из этого вышло", - цитирует Савельева ТАСС.