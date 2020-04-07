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Русский космос

Роскосмос ответил на планы Трампа по "захвату" Луны

07.04.2020 09:45
Комментарии: 3
Роскосмос ответил на планы Трампа по "захвату" Луны

Дональд Трамп подписал указ о праве США на разработку ресурсов на Луне и других планетах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утверждается право США на разработку ресурсов Луны и других планет. При этом, в указе отвергаются как Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года, так и решение о всеобщем достоянии космоса.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев ответил США. Захватнические платы США в отношении других планет не будут способствовать плодотворному партнерскому сотрудничеству в космосе. Он напомнил Штатам о том, что бывает, когда одна из стран пытается захватить территории других государств.
"Все помнят, что из этого вышло", - цитирует Савельева ТАСС.

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11:43 0 0
Малахлва Людмила Николаевна:

Нужно, опередить США! Послать на луну Терешкову в Рогозинской ракете!

11:18 0 0
Дмитрий:

А по сопатке...............

11:04 0 1
Влад:

У США внедрены, уже как 15 лет, технологии управления силой гравитации. Это позволяет им давно и скрытно летать по Космосу. Поэтому могут добывать на Луне полезные ископаемые, и уже их добывают. И огораживать себе лучшие территории. Наши "старательные госчинуши" неспособны внедрять прорывные технологии как у США. Которые тоже есть в России. И могут только от бессилия «злобно тявкать на врага». А "квантовый двигатель" они не внедрят ещё лет 30. А там или "ишак сдохнет или падишах помрёт"!

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