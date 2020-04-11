Академик РАН рассказал, когда Россия справится с коронавирусом

Главными условиями остановки эпидемии коронавируса являются строгое соблюдение самоизоляции и жесткий контроль за теми, кто возвращается из-за рубежа.

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о том, как Россия может наиболее быстро и эффективно справиться с коронавирусом. По его мнению, которым он поделился с Парламентской газетой, наиболее оптимистичный прогноз предполагает, что эпидемии коронавируса в стране будет преодолена в июне. Но это случится только в том случае, если все граждане будут соблюдать режим самоизоляции, а правительство сможет ограничить все тех, кто въезжает в Россию. По мнению инфекциониста, наибольшую опасность представляют именно они, причем речь идет не только о людях, побывавших в странах с плохой эпидемиологической обстановкой по корнавирусу. Ведь на неизвестно, сколько заболевших в тех странах, где не проводят массовое тестирование населения и зафиксировано небольшое количество инфицированных.