Академик РАН рассказал, когда Россия справится с коронавирусом
Главными условиями остановки эпидемии коронавируса являются строгое соблюдение самоизоляции и жесткий контроль за теми, кто возвращается из-за рубежа.
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал о том, как Россия может наиболее быстро и эффективно справиться с коронавирусом. По его мнению, которым он поделился с Парламентской газетой, наиболее оптимистичный прогноз предполагает, что эпидемии коронавируса в стране будет преодолена в июне. Но это случится только в том случае, если все граждане будут соблюдать режим самоизоляции, а правительство сможет ограничить все тех, кто въезжает в Россию. По мнению инфекциониста, наибольшую опасность представляют именно они, причем речь идет не только о людях, побывавших в странах с плохой эпидемиологической обстановкой по корнавирусу. Ведь на неизвестно, сколько заболевших в тех странах, где не проводят массовое тестирование населения и зафиксировано небольшое количество инфицированных.
«Мы не знаем, что будет в Африке, в Индии, где нет возможности тестировать население, — пояснил он. — Огромное количество людей до сих пор не обследовано, и, вероятно, из этих регионов может пойти новая волна заражений по всему миру».
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