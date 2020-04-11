Песков оценил ситуацию с празднованием Дня Победы

Дмитрий Песков рассказал, что на данный момент никаких решений о переносе парада Победы из-за коронавируса не принималось.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в 2020 году парад Победы и празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне обязательно состоятся, подчеркнув, что эти мероприятия очень важны для России. Также он добавил, что на данный момент никаких решений о переносе парада Победы из-за инфекции COVID-19 не принималось. По словам Пескова, российское правительство может перенести празднование 75-летия Победы в том случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране обострится, пишет РИА Новости.