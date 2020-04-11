Часть МСП освободят от уплаты аренды госимущества

11.04.2020 17:22 Комментарии

Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле на следующей неделе продолжат обсуждать вопрос введения новых мер для поддержки экономики, бизнеса и граждан страны из-за коронавируса.

Для минимизации последствий пандемии инфекции COVID-19 часть субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в области авто- и авиаперевозок, туризма, культуры, спорта и общепита временно освободят от уплаты аренды госимущества. Отмечается, что такое послабление будет действовать с апреля по июнь 2020 года .

временно освободят от уплаты аренды госимущества. Отмечается, что такое послабление будет действовать . Официальный представитель президента России Дмитрий Песков в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале сообщил, что в Кремле на следующей неделе продолжат обсуждать вопрос введения дополнительных мер для помощи экономики, бизнесу и гражданам страны в сложившихся эпидемиологических условиях. Он подчеркнул, что сейчас пока рано анонсировать новые шаги поддержки, так как они еще " не формализованы окончательно ", пишет РИА Новости.

в сложившихся эпидемиологических условиях. Он подчеркнул, что сейчас пока рано анонсировать новые шаги поддержки, так как они еще " ", пишет РИА Новости. Напомним, что ранее российское правительство ввело ряд мер для поддержки МСП в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, кабмин ввел временный мораторий на банкротство предприятий и отсрочку по налогам на полгода.