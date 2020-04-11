Расширен список отраслей экономики, которые больше всех пострадали от коронавируса
Власти РФ приняли решение поддержать кинотеатры и стоматологические клиники, так как они сильно пострадали из-за COVID-19.
Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей экономики страны, которые больше всех пострадали от угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале кабмина.
В частности, в раздел "Культура, организация досуга и развлечений" была включена деятельность в сфере демонстрации кинофильмов. Также в перечень вошел новый раздел "Деятельность в области здравоохранения", содержащий позицию "Стоматологическая практика", пишет "Известия".
Напомним, что ранее наиболее пострадавшими от инфекции COVID-19 были признаны следующие сферы российской экономики:
- авиационные и автомобильные перевозки;
- туризм;
- гостиничный бизнес;
- культура, развлечение и досуг;
- выставки, конференции;
- дополнительное образование;
- спорт, фитнес;
- общепит;
- бытовые услуги.
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