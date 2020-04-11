Расширен список отраслей экономики, которые больше всех пострадали от коронавируса

Власти РФ приняли решение поддержать кинотеатры и стоматологические клиники, так как они сильно пострадали из-за COVID-19.

Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей экономики страны, которые больше всех пострадали от угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном портале кабмина.

В частности, в раздел "Культура, организация досуга и развлечений" была включена деятельность в сфере демонстрации кинофильмов. Также в перечень вошел новый раздел "Деятельность в области здравоохранения", содержащий позицию "Стоматологическая практика", пишет "Известия".

Напомним, что ранее наиболее пострадавшими от инфекции COVID-19 были признаны следующие сферы российской экономики: