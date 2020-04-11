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Правительство РФ может выделить 1 трлн рублей на поддержку экономики

11.04.2020 15:02
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Правительство РФ может выделить 1 трлн рублей на поддержку экономики

Часть средств будет направлена на субсидирование заработных плат россиянам, которые находятся на длительных выходных из-за карантина.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что правительство России обсуждает план о выделении около 1 трлн рублей на поддержку экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции по стране и всему миру. По словам собеседников агентства, российские власти еще не приняли окончательного решения по этому вопросу. Также источники добавили, что правительство намеревается получить средства с помощью увеличения заимствований, то есть деньги из ФНБ использовать не будут. Это объясняется тем, что в 2020 году цена нефти сильно упала, поэтому власти РФ более рационально используют свои ресурсы.

Ожидается, что часть средств будет направлена на субсидирование заработных плат россиянам, которые находятся на длительных выходных из-за карантина. На что может пойти остальная часть суммы - не уточняется, пишет РИА Новости.

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