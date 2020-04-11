Китай поможет России бороться с коронавирусом

Группа китайских врачей и вирусологов вылетела в Москву для помощи в борьбе с коронавирусом.

Власти Москвы пригласили специалистов из Китая для помощи в распространении коронавирусной инфекции. Утром 11 апреля группа китайских врачей и вирусологов вылетела в столицу России. Они везут с собой средства медицинской защиты, а также медицинскую аппаратуру, которую России в качестве бесплатной гуманитарной помощи передала провинция Хэйлунцзян. По словам российских дипломатов, которые присутствовали на церемонии проводов группы, китайские эксперты накопили уникальный опыт в борьбе с COVID-19 во время работы с инфицированными в Китае, которым теперь они поделятся с российскими коллегами, пишет РИА Новости.