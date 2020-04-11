За минувшие сутки в России выявлено 1667 новых случаев заражения COVID-19

Общее количество инфицированных коронавирусов в Москве достигло 8852 человек.

По данным, предоставленным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, за прошедшие сутки российские медики выявили 1667 новых случаев инфицирования коронавирусом. В столице зафиксировано 1030 зараженных, в Подмосковье медики выявили 152 инфицированных, а в Санкт-Петербурге за сутки заболели еще 80 человек.

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 13584 человек, выздоровели 1045 человек, скончалось 106 человек.