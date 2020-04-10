Иммунитет к коронавирусу есть у 3% россиян

Роспотребнадзор провел исследование среди медиков и выявил наличие иммунитета к коронавирусу только у 3% исследуемых.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу. Такие данные, по ее словам, получены в ходе проведенного тестирования медицинского персонала, который сопровождал Сапсаны, так как они, предположительно, большое количество времени контактировали с инфицированными COVID-19.

Также, Попова рассказал и о проведении среди медиков, работающих с заразившимися коронавирусом, нового исследования, призванного выяснить, есть ли у них иммунитет к заболеванию. При этом она еще раз подчеркнула важность сохранения режима самоизоляции, который разрывает цепочку передачи вируса из-за отсутствия личных контактов, пишет РИА Новости.