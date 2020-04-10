В Москве будет введен пропускной режим

Начиная со следующей недели, для поездок на работу москвичам понадобятся специальные пропуска.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице, начиная со следующей недели, будет введен пропускной режим. Первоначально пропуска понадобятся тем, кто все еще вынужден ходить на работу, затем пропуска будут введены для поездок с другими целями и, если будет такая необходимость, для передвижений по району. Система пропусков, по словам Собянина, будет носить заявительный характер, но власти столицы могут проверить правильность заявленных данных.

Столичный градоначальник подчеркнул, что данная мера является вынужденной, но, когда речь идет о жизни и здоровье людей, выбора у властей нет. Тем более, когда некоторые несознательные граждане не желают соблюдать введенный режим самоизоляции, подвергая и себя и других людей опасности инфицирования, пишет РИА Новости.