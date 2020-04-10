Собянин: Москву ждут серьезные испытания из-за коронавируса

Москва должна максимально подготовиться к сложным временам в условиях распространения коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что столицу ждут серьезные испытания из-за эпидемии коронавируса. По его словам, Москва еще не только не подошла к пику заболеваемости, но находится у его "подножия". Поэтому, мэр подчеркнул необходимость максимально подготовиться к сложным временам, обеспечить тестирование максимального количества граждан, максимальную подготовку медицины и, конечно, строгое соблюдение режима самоизоляции, пишет РИА Новости.