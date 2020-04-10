ФАС обещает наказывать за необоснованное завышение цен

Руководству и менеджерам, совершивших нарушение компаний, грозят штрафные санкции и уголовное наказание.

Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев прокомментировал появившиеся сообщения о подорожании в России некоторых продуктов и товаров. По его словам, в настоящее время нет никаких объективных причин для повышения цен, а вот ажиотажный спрос населения на те или иные продукты и товары может привести к их дефициту и, как следствие, к подорожанию. Тенишев заверил, что в том случае, если ведомство выявит неправомерное завышение цен, то руководство и менеджмент, совершивших нарушение компаний, будут не только подвергнуты штрафным санкциям, но и уголовной ответственности.

"В современных условиях попытки посеять панику на рынке и призывы поднять цены - это преступление против населения страны", - заявил он РИА Новости.