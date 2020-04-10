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Русский космос

В России может возникнуть дефицит товаров

10.04.2020 13:43
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В России может возникнуть дефицит товаров

Торговые сети заявляют о том, что из-за государственного регулирования цен возникнет дефицит некоторых товаров.

Представители Российской ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили о том, что из-за государственного регулирования цен, которое собирается ввести Правительство, может возникнуть дефицит некоторых товаров. Такое мнение высказали представители X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другие. По их словам, Россию ждет неизбежное увеличение цен на ряд продуктов, ввозимых из-за рубежа, и товаров, для производства которых требуются иностранные составляющие. Это произойдет из-за увеличения курса доллара, а следовательно, и стоимости зарубежных закупок.

Государственное регулирование цен приведет к тому, что закупки станут невыгодны, что приведет к отсутствию на рынке импортных продуктов. С товарам, которые производятся с использованием импортных составляющих, все еще хуже, так как отсутствие закупок грозит остановкой производства и потерей миллионов рабочих мест.

Минпромторг поддержал торговые сети. Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов считает, что непродуманное введение нерыночных механизмов регулирования цен может погубить всю отрасль торговли, включая аграриев и производителей, пишет Вести.

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